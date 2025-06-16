Вашингтон фактично припиняє військову допомогу Україні – The Telegraph

Під час слухань щодо оборонного бюджету США у Конгресі минулого тижня міністр оборони Піт Гегсет заявив, що команда Трампа має принципово інший погляд на війну в Україні, аніж попередня адміністрація.

На його думку, врегулювання шляхом переговорів відповідає “інтересам обох сторін” та інтересам США. Видання зазначає, що таке послання свідчить про явну зміну пріоритетів: війна рф проти України вважається тепер проблемою Європи.

Тепер в України залишається три варіанти: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво за рахунок коштів європейських союзників.

“На щастя для України, європейські лідери неодноразово обіцяли взяти на себе зобов’язання та виконати те, за що Україні потрібно боротися. Менш радісно, ​​але на практиці Європа, здається, краще обіцяє, ніж робить реальні кроки”, – пише видання.