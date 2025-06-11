Хвилина мовчання на честь Богдана ТЛЕНЮКА

Богдан ТЛЕНЮК був справжнім захисником – не лише для своєї родини, але й для всієї України. 37-річний сапер-гранатометник загинув 4 липня 2023 року під час артилерійського обстрілу біля Водяного на Донеччині, рятуючи пораненого побратима.

Родом зі Стриївки на Тернопільщині, він здобув освіту товарознавця, але його життя склалося інакше. Богдан уже мав бойовий досвід з 2016-2018 років, коли захищав Україну на Донеччині. Навіть після поранення ноги він залишився в строю.

Коли почалася повномасштабна війна, Богдан сам пішов до військкомату, не чекаючи повістки. “Був принципово справедливий і впертий, йшов на війну, і ніщо не могло його спинити,” – згадує дружина Світлана.

Найбільшим болем є те, що Богдан так і не дізнався про народження своїх двійнят – Ангелінки й Артура, які з’явилися на світ уже після його загибелі.

За мужність і відданість Богдан ТЛЕНЮК нагороджений Орденом “За мужність” III ступеня посмертно.