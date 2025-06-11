Рятувальники Тернопільщини: одна доба — дві історії порятунку
10 червня 2025 року став черговим підтвердженням професіоналізму та готовності рятувальників Тернопільщини до будь-яких викликів — від боротьби з вогнем до безпечного переселення бджіл.
🔥 Пожежа, що могла обернутися трагедією
О 14:00 у селі Старий Почаїв Почаївської громади виникла пожежа у господарській будівлі. Полум’я стрімко поширювалося і вже загрожувало трьом розташованим поряд спорудам. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти масштабній трагедії:
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локалізовано та ліквідовано займання на площі 20 м²;
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врятовано три будівлі, що знаходилися у безпосередній небезпеці.
Рішучість, чіткість та злагодженість дій дозволили не допустити розповсюдження вогню на житловий сектор.
🐝 Бджоли — не вороги, але виклик
Того ж дня, о 13:50, у місті Тернопіль, на вулиці 15 Квітня, надійшов нестандартний виклик — біля житлового будинку на дереві оселився великий бджолиний рій. Ситуація вимагала обережності, адже небезпека для мешканців, особливо дітей, була реальною.
Рятувальники, діючи у захисному спорядженні, провели спецоперацію з “переселення” комах:
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рій обережно зібрали;
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безпечно транспортували на одну з місцевих пасік, не завдаючи шкоди ні людям, ні бджолам.