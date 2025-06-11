Рятувальники Тернопільщини: одна доба — дві історії порятунку

10 червня 2025 року став черговим підтвердженням професіоналізму та готовності рятувальників Тернопільщини до будь-яких викликів — від боротьби з вогнем до безпечного переселення бджіл.

🔥 Пожежа, що могла обернутися трагедією

О 14:00 у селі Старий Почаїв Почаївської громади виникла пожежа у господарській будівлі. Полум’я стрімко поширювалося і вже загрожувало трьом розташованим поряд спорудам. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти масштабній трагедії:

локалізовано та ліквідовано займання на площі 20 м²;

врятовано три будівлі, що знаходилися у безпосередній небезпеці.

Рішучість, чіткість та злагодженість дій дозволили не допустити розповсюдження вогню на житловий сектор.

🐝 Бджоли — не вороги, але виклик

Того ж дня, о 13:50, у місті Тернопіль, на вулиці 15 Квітня, надійшов нестандартний виклик — біля житлового будинку на дереві оселився великий бджолиний рій. Ситуація вимагала обережності, адже небезпека для мешканців, особливо дітей, була реальною.

Рятувальники, діючи у захисному спорядженні, провели спецоперацію з “переселення” комах:

рій обережно зібрали;

безпечно транспортували на одну з місцевих пасік, не завдаючи шкоди ні людям, ні бджолам.