В умовах воєнного стану імунізація є, мабуть, найефективнішим способом захисту себе та своїх дітей від важких інфекцій і їхніх наслідків. Вакцинацію проти дифтерії та правця починають проводити ще в ранньому дитячому віці згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Подальша ревакцинація здійснюється кожні десять років.

Держава закуповує всі вакцини, що входять до Національного календаря профілактичних щеплень, тому ви можете отримати їх безкоштовно. Усе, що потрібно, – звернутися до сімейного лікаря.

У Тернополі наразі активно проводять вакцинацію від дифтерії та правця. Ми поспілкувалися із завідувачкою амбулаторії ЗПСМ №14 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР, сімейною лікаркою Надією Керничною.

Яку актуальність має вакцинація від дифтерії та правця, особливо в умовах воєнного стану?

Вакцинація є головним ефективним методом захисту від інфекційних захворювань. Щороку вона рятує 2–3 мільйони людей у всьому світі та запобігає півтора мільйонам летальних випадків.

Сьогодні імунопрофілактика – не лише спосіб захиститися від вакцинокерованих захворювань, а й можливість зменшити навантаження на систему охорони здоров’я, що під час війни є особливо важливим.

Через відсутність доступу до чистої води, базових умов гігієни та медичної допомоги, а також через скупчення людей у сховищах чи тимчасових прихистках підвищується ризик поширення інфекційних захворювань.

Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, а факторами передачі можуть бути предмети побуту — посуд, іграшки тощо.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, через укуси тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Наприклад, можна заразитися, поранившись цвяхом або парканом, чи навіть через подряпини, в які потрапила земля. Прогноз у разі захворювання несприятливий.

Чи є особливі рекомендації щодо вакцинації?

Вакцинацію проти дифтерії та правця починають у ранньому дитячому віці – згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. У дорослому віці ревакцинація проводиться у 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86… років.

Додаткових обстежень перед вакцинацією, як-от аналіз крові чи сечі, не потрібно. Наявність хронічних захворювань (бронхіальна астма, діабет, гіпертонічна хвороба, онкологічні захворювання) є показанням до вакцинації, адже такі люди мають підвищений ризик тяжкого перебігу інфекцій.

Які переваги дає безкоштовна вакцинація?

Усі вакцини в Україні – якісні, безпечні та ефективні. Їхня якість контролюється як під час виробництва, так і на всіх етапах транспортування та зберігання.

Які можливі ускладнення у разі відсутності вакцинації?

Дифтерія проявляється у вигляді ангіни, під час якої в горлі утворюються плівки, що ускладнюють дихання. Токсин дифтерійної бактерії може вражати серце, нервову систему та нирки.

Правець вражає нервову систему, викликає сильні та болісні судоми, що можуть спричинити розриви м’язів, переломи кісток, інфаркт міокарда або внутрішньочерепні крововиливи. Летальність від правця сягає 80%. Смерть зазвичай настає через спазм дихальних м’язів або параліч серцевого м’яза.

Кому не можна робити щеплення від дифтерії та правця?

Є лише два абсолютні протипоказання:

Анафілактична реакція на попередню дозу вакцини.

Гостре захворювання з температурою понад 38°C.

Утім, щеплення можна зробити після одужання.

Які побічні ефекти можливі після вакцинації?

Місцеві реакції:

Почервоніння, припухлість, підшкірний вузлик у місці уколу.

Збільшення лімфатичних вузлів.

Загальні реакції:

Підвищення температури, ломота в м’язах.

Відчуття нездужання (нагадує симптоми застуди).

Ці симптоми тривають 2–3 дні й не несуть небезпеки.

Що не можна робити після вакцинації?

Уникати значних фізичних навантажень упродовж 48 годин. Не терти та не чухати місце уколу. Не використовувати мазі, гелі чи спиртові розчини на місці ін’єкції. Не вживати алкоголь.

Що можна та варто робити після вакцинації?

Приймати ванну або душ. Виконувати легкі фізичні вправи, наприклад, гуляти. Вживати здорову їжу – більше овочів і фруктів. Пити достатньо води (для дорослого вагою 70 кг – близько 2,8–3 літра). Відпочивати, щоб організм відновився.

Як записатися на вакцинацію в Тернополі?

Безоплатне щеплення від дифтерії та правця можна отримати у свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

Вакцинація – це ефективний і безпечний спосіб захисту від небезпечних інфекцій, які можуть призвести до тяжких ускладнень або смерті. Особливо важливо вакцинуватися в умовах воєнного стану, коли ризик поширення інфекцій значно зростає. Держава забезпечує безкоштовні вакцини – не зволікайте, подбайте про своє здоров’я та здоров’я рідних!

Спілкувалася Надія Греса