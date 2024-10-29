Хвилина мовчання на честь Ігоря КОНОТОПСЬКОГО

Ігор КОНОТОПСЬКИЙ, 59-річний захисник України, народжений 18 серпня 1963 року у селі Чернелів-Руський на Тернопільщині.

Ігор все життя був активним громадянином і патріотом. Він брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності, займався бойовими мистецтвами і навчав молодь.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ігор з перших днів пішов добровольцем захищати Україну. Він служив у 105-й бригаді Територіальної оборони.

“Ігор був дуже хорошим сім’янином, чудовим батьком двох синів, справжнім головою родини,” – згадують односельці. Його відданість спорту і бойовим мистецтвам допомогла багатьом учням на фронті.

За свій подвиг Ігор КОНОТОПСЬКИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Ігор залишив дружину Людмилу і двох синів – Олександра та Юрія.

Його поховали 24 серпня 2022 року, в День Незалежності України, на кладовищі смт Великі Бірки Тернопільського району.

За інф. Тернопільської міської ради