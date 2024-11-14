У Тернополі освятили поминальну каплицю «Агіос»

10 листопада 2024 року – Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк відвідав парафію Матері Божої Неустанної Помочі (бульвар Данила Галицького), де очолив Архиєрейську Божественну Літургію. Під час служби митрополит молився за мир і благословення для українського народу, який переживає важкі часи війни. Одним із основних моментів візиту стало освячення поминальної каплиці «Агіос», побудованої для молитви за померлих, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Владика Василій у своїй проповіді звернувся до парафіян із роздумами над чудом воскресіння сина вдови з Наїну, яке описано в Євангелії від Луки. Він підкреслив, що це чудо є яскравим свідченням того, як Христос перемагає смерть і дарує життя. Архиєпископ порівняв трагедію вдови, яка втратила свого єдиного сина, з безнадійністю, з якою багато людей сьогодні стикаються через війни, втрати близьких та особисті трагедії.

«У той момент, коли всі думали, що вже немає надії, Ісус сказав: “Юначе, кажу тобі, встань!” І на слово Ісуса мертве тіло ожило. Це не просто чудо, це знак того, що Христос має владу над життям і смертю», — зазначив митрополит. Він пояснив, що цей епізод з Євангелія є важливим посланням для кожного християнина: навіть у найбільших труднощах і спробах не слід втрачати надію, адже Христос завжди приходить на допомогу.

Владика також наголосив на важливості віри у воскресіння та на тому, що смерть є лише тимчасовим розставанням, яке має своїм кінцем вічне життя з Богом. Він закликав вірних не зневірятися в часи труднощів і не шукати допомоги у псевдодуховних практиках, екстрасенсів чи ворожок, а звертатися до Христа і молитися, сподіваючись на Його милосердя та заступництво Пресвятої Богородиці.

«Ісус закликає нас: „Прийдіть до Мене всі втомлені і обтяжені, і Я облегшу вас“. Ми повинні мати довіру до Нього, навіть коли здається, що немає виходу», — підкреслив митрополит.

Окрім того, митрополит говорив про важливість збереження праведного життя, молитов та покаяння. Він зазначив, що, хоча фізична смерть є неминучою для кожної людини, християни мають надію на вічне життя через воскресіння. Владика зазначив, що кожен похорон, кожен дзвін, що лунає з церковних дзвіниць, нагадує нам про наші власні смертність і про те, що кожен з нас буде воскресений для вічного життя, якщо житиме вірно за Божими заповідями.

Візит завершився Панахидою за полеглими воїнами у новоосвяченій каплиці.