Хвилина мовчання на честь Олексія ЄРМАКОВА

Олексій ЄРМАКОВ, 40-річний захисник України, віддав своє життя за Батьківщину 9 липня 2022 року під час артилерійського обстрілу в місті Часів Яр на Донеччині.

Народжений 3 травня 1982 року в місті Покров на Дніпропетровщині, Олексій на початку 2000-х переїхав до Тернополя, де знайшов своє покликання і створив сім’ю.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Олексій без вагань став до лав захисників України вже 25 лютого 2022 року.

Колеги згадують Олексія як надзвичайно позитивну і турботливу людину: “Його серце завжди було сповнене добра. Для нього найбільша цінність – сім’я”. Навіть на фронті Олексій не переставав піклуватися про інших, допомагаючи побратимам.

За свій подвиг Олексій ЄРМАКОВ посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Олексій залишив дружину Руслану і доньку Вікторію. Його поховали 14 липня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради