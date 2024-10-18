21:08 | 18.10.2024
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На Тернопільщині внаслідок зіткнення з автомобілем велосипедистапопав у реанімацію

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 жовтня в с. Скоморохи Великогаївської територіальної громади. Близько 18.00 годин водій автомобіля «Kia Sorento» здійснив наїзд на велосипедиста.

Внаслідок аварії травмувався велосипедист, 34-річний житель сел. В. Березовиця. Потерпілого, з діагнозом «Закрита травма кісток тазу, закрита травма живота», госпіталізували в реанімаційне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

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