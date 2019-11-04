На Тернопільщині в ДТП постраждала сімейна пара: дружину з авто «вирізали»

Небезпечна аварія сталась 3 листопада в м. Чортків по вул. Копичинецькій, де близько 20.30 годин, не розминулись автомобілі «Daewoo Lanos» та «Toyota Corolla». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались водій та пасажирка «Daewoo Lanos», сімейна пара з с. Озеряни Борщівського району. Обох потерпілих, з травмами голови та переломами верхніх і нижніх кінцівок, було госпіталізовано в Чортківську районну лікарню. За свідченням очевидців моторошної ДТП, травмовану пасажирку вдалось вивільнити із автомобіля лише за допомогою місцевих рятувальників.

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