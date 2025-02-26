Хвилина мовчання на честь Віктора КРАВЦЯ

Віктор був справжнім професіоналом своєї справи – інженером-хіміком за освітою. Але у 2018 році він обрав інший шлях – став на захист України у складі 17-ї танкової бригади.

“Крава” – так з повагою називали його побратими – був досвідченим воїном-розвідником. За сім років він пройшов найгарячіші точки війни: Мар’їнку, Піски, Бахмут, Соледар, Кліщіївку.

Віктор завжди був там, де найважче. Визволяв Харківщину та Херсонщину, проводив розвідку за Дніпром. Його професійність і досвід були безцінними для побратимів.

50-річний воїн загинув 13 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання біля Малої Локні на Курщині. Він був справжнім титаном духу, який до останнього подиху залишався вірним своїй справі.

Поховали Віктора на Алеї Героїв Микулинецького кладовища. У скорботі залишилась родина, побратими та всі, хто знав цього мужнього воїна.