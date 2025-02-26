Загроза африканської чуми свиней: які населені пункти Тернопільської області опинилися в зоні ризику

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомляє про зафіксований випадок африканської чуми свиней серед дикої фауни.

24 лютого 2025 року робоча група, до складу якої увійшли спеціалісти Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, Тернопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини та представники Залозецької ТГ, провела епізоотичне обстеження мисливських угідь Мшанецького лісництва (обхід №1, квартал №2, урочище «Чорний Ліс»). Це обстеження було ініційоване на підставі повідомлення старости с. Чорний Ліс Залозецької ТГ. У ході перевірки виявлено три трупи диких кабанів різного віку та ваги.

Від двох тварин відібрано зразки біоматеріалу, які направлено до Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для аналізу.

25 лютого 2025 року отримано результати лабораторного дослідження (звіту № 000380 п.м./25), згідно з яким підтверджено наявність вірусу африканської чуми свиней (АЧС).

У зв’язку з цим, 25 лютого 2025 року Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Тернопільській районній державній адміністрації (протокол № 6) затвердила план заходів з ліквідації спалаху, локалізації та недопущення поширення вірусу АЧС, а також визначила межі епізоотичного вогнища, зон захисту та спостереження.

Епізоотичне вогнище: Мисливські угіддя Мшанецького лісництва (обхід №1, квартал №2, урочище «Чорний Ліс») Залозецької ТГ Тернопільського району оголошено неблагополучною територією.

Зона захисту (радіус 3 км від вогнища):

с. Чорний Ліс (Залозецька ТГ, Тернопільський район)

с. Нем’яч

с. Горбанівка

с. Попівці

с. Дудин (Золочівський район, Львівська область)

Зона спостереження (радіус 10 км від вогнища) охоплює такі населені пункти:

Залозецька ТГ (Тернопільський район): с. Підберізці, с. Загір’я, с. Панасівка, с. Серетець

Кременецький район: с. Лопушне, с. Ростоки, с. Лосятин, с. Велика Горянка, с. Волиця, с. Лідихів

Золочівський район (Львівська область): с. Оріхівчик, с. Кутище, с. Вербівчик, с. Стиборівка, с. Малинище, с. Яблунівка, с. Панківці, с. Стрихалюки, с. Яснище, с. Підкамінь, с. Чортів Камінь, с. Лукаш, с. Накваша, с. Миките, с. Тетильківці, с. Шпаки

На території Тернопільської області розпочато заходи з ліквідації спалаху АЧС відповідно до Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 року за № 432/30300.

Африканська чума свиней (АЧС) — це небезпечне вірусне захворювання, яке вражає домашніх і диких свиней. Вона не становить загрози для людини, але має катастрофічні наслідки для тваринництва та економіки.

Основні небезпеки АЧС:

Висока смертність серед свиней – Вірус призводить до летальності 90-100%, не існує ефективного лікування чи вакцини. Швидке поширення – Передається через контакт із хворими тваринами, зараженими продуктами, кормами, ґрунтом, одягом, транспортом. Економічні збитки – Через АЧС доводиться знищувати все поголів’я в заражених зонах, що спричиняє втрати для фермерів та агропромислового сектору. Обмеження на експорт – Уражені країни отримують торгові санкції, що б’є по економіці держави. Довготривала небезпека – Вірус може зберігатися в навколишньому середовищі (ґрунті, м’ясопродуктах) протягом місяців або навіть років. Загроза для дикої фауни – Дикі кабани є природним резервуаром хвороби, що ускладнює боротьбу з нею.

Через відсутність вакцини боротьба з АЧС базується на суворих карантинних заходах, знищенні заражених тварин і контролі за перевезенням продукції.