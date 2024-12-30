Понад 10,3 млн грн штрафних санкцій сплатили порушники при торгівлі алкоголем, тютюном та пальним на Тернопільщині

Упродовж 11 місяців цього року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 672перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

За результатами проведених перевірок встановлено 561порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

– 69 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

– 68 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені оптово-відпускні або роздрібні ціни;

– 62 факти невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

– 57 фактів ненадання документів при проведенні фактичної перевірки;

– 52 факти реалізації дитячого асортименту, що імітуєтютюнові вироби;

– 39 фактів реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

– 39 фактів торгівлі алкогольними напоями без наявності ліцензії;

– 20 фактів торгівлі тютюновими виробами без наявності ліцензії;

– 10 фактів продажу алкоголю неповнолітнім;

– 9 фактів продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 10 млн 329,1 тис. гривень.