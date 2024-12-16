Хвилина мовчання на честь Володимира ЖМУДА

45-річний воїн Володимир ЖМУД, командир гранатометного відділення 93-ї бригади “Холодний Яр”, загинув 21 вересня 2023 року в боях за Кліщіївку на Донеччині.

У мирному житті він був талановитим майстром-будівельником, за що побратими дали йому позивний “Кулібін”. Його золоті руки могли створювати справжні витвори мистецтва.

На початку 2023 року, маючи право на відстрочку, Володимир добровільно перевівся у бойову частину. “Він був надзвичайною людиною, прикладом для інших солдатів”, – згадує командир Ярослав Заводовський.

За свій подвиг Володимир ЖМУД посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Володимир залишив батьків – Марію Іванівну та Романа Мироновича, дружину Зоряну, сина Романа та доньку Олену, які бережуть світлу пам’ять про нього.

За інф. Тернопільської міської ради