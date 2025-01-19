Майже два роки вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Анатолій Паламар з Тернопільщини

Страшна звістка з клятої кривавої війни, розпочатої російськими окупантами, знову в Гримайлівській громаді, повідомляють у селищній раді.

Чергової болючої та непоправної втрати зазнала велика родина з села Пізнанка Гримайлівської громади.

Загинув молодий Воїн Паламар Анатолій Богданович 06.06.1995 року народження.

Рік і вісім місяців, від 21.05.2023 військовий вважався зниклим безвісти.Час віри надії і сподівань…

З того часу, матір промовила тисячі молитов, аби тільки син повернувся додому живим.

На превеликий жаль ,18.01.2025 року, чорною стрічкою надійшло сповіщення про те, що солдат кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А4574 Анатолій Паламар виконуючи військовий обов’язок по захисту України загинув у бою в місті Бахмут Донецької області 21.05.2023 року.

Найкращий син своїх батьків, справжній патріот України, мужній воїн, молодий хлопець, який мав багато планів і мрій….

Розділяємо невимовну біль та горе матері, батька, брата. Ваш янгол-Воїн поповнив ряди небесного війська і вічно житиме в нашій пам’яті.

Назавжди ім`я Анатолія Паламара буде вписане в історію нашої Громади та України!🇺🇦

З болем і сумом схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття

родині, друзям і побратимам. Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав молоде життя за вільну та незалежну Україну!

Пам’ятаємо, якою ціною дається нам Перемога!

Честь та шана навіки!

Зустрічаємо Героя завтра 20.01.2025 р. Про час зустрічі траурного кортежу військового Анатолія Паламара буде повідомлено додатково.