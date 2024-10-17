Тернополянин вчинив ДТП та втік

Учора патрульні отримали повідомлення про ДТП, що сталася на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Як з’ясувалося, водій автомобіля Kia не дотримався безпечного інтервалу та здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, після чого залишив місце автопригоди.