Тернополянин вчинив ДТП та втік
Водій вчинив ДТП та покинув місце події: патрульні оперативно виявили порушника
Учора патрульні отримали повідомлення про ДТП, що сталася на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Як з’ясувалося, водій автомобіля Kia не дотримався безпечного інтервалу та здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, після чого залишив місце автопригоди.
Інспектори оперативно передали орієнтування на автомобіль порушника іншим екіпажам поліції. Згодом керманича виявили в місті Тернопіль на вулиці Степана Будного.
Під час спілкування з порушником поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак громадянин відмовився проходити огляд на визначення стану сп’яніння у встановленому законодавством порядку.
На чоловіка патрульні склали адмінматеріали:
за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;
за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП;
за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю) КУпАП;
за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія) КУпАП.
Налогошуємо: будьте відповідальними за кермом та дотримуйтеся ПДР!