У Кременці засудили водія за спробу дати 300 доларів хабаря поліції

Кременцький районний суд Тернопільської області визнав винним місцевого жителя у спробі надання неправомірної вигоди працівникам поліції та призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Як встановлено у вироку, інцидент стався 15 лютого 2026 року у місті Почаїв. Патрульні зупинили автомобіль Nissan Qashqai, водій якого рухався під час комендантської години. Під час перевірки у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння та склали протокол за керування транспортним засобом у такому стані.

Після цього водій, намагаючись уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським 300 доларів США. Правоохоронці відмовилися від неправомірної вигоди та задокументували факт пропозиції хабаря, залучивши свідків і слідчо-оперативну групу.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся та підтвердив обставини справи. Суд врахував це як пом’якшувальні фактори.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі) та призначив покарання:

штраф — 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17 000 грн);

спеціальна конфіскація 300 доларів США на користь держави.