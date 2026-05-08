Було лише 25… На війні загинув захисник Віталій Малюшевський з Тернопільщини
Сумна звістка надійшла в Залозецьку громаду, повідомляє селищний голова Андрій Нога.
Біль, який неможливо втамувати. Гіркота, яку неможливо висловити словами.
Під час виконання бойового завдання загинув житель селища Залізці –
ВІТАЛІЙ МАЛЮШЕВСЬКИЙ, 29.09.2000р.н.
Йому було лише 25….
Клята війна забрала ще одне молоде життя, Віталій прийняв свій останній бій 30 квітня 2026 року в районі н.п. Піщане, Чугуївського району, Харківської області.
Попереду було ціле життя, але він обрав захист Батьківщини.
Він був взірцем мужності, відданості та честі для своїх побратимів.
Його подвиг — це ціна нашого ранку, нашої можливості жити й дихати.
Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та близьким.
Жодні слова не повернуть сина, брата, друга, але пам’ять про нього житиме вічно!
Герої не вмирають! Вони продовжують жити в наших серцях, та пам’яті, а їхні імена викарбовуються в історії України.
Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!
Царство небесне Герою!
Слава Україні!
Героям Слава!