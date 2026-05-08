Було лише 25… На війні загинув захисник Віталій Малюшевський з Тернопільщини

Сумна звістка надійшла в Залозецьку громаду, повідомляє селищний голова Андрій Нога.

Біль, який неможливо втамувати. Гіркота, яку неможливо висловити словами.

Під час виконання бойового завдання загинув житель селища Залізці –

ВІТАЛІЙ МАЛЮШЕВСЬКИЙ, 29.09.2000р.н.

Йому було лише 25….

Клята війна забрала ще одне молоде життя, Віталій прийняв свій останній бій 30 квітня 2026 року в районі н.п. Піщане, Чугуївського району, Харківської області.

Попереду було ціле життя, але він обрав захист Батьківщини.

Він був взірцем мужності, відданості та честі для своїх побратимів.

Його подвиг — це ціна нашого ранку, нашої можливості жити й дихати.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та близьким.

Жодні слова не повернуть сина, брата, друга, але пам’ять про нього житиме вічно!

Герої не вмирають! Вони продовжують жити в наших серцях, та пам’яті, а їхні імена викарбовуються в історії України.

Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!

Царство небесне Герою!

Слава Україні!

Героям Слава!