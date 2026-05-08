У Тернополі просять відкрити стадіон ім. Романа Шухевича для вільних занять спортом

У Тернополі подали петицію до міської ради з вимогою змінити умови користування стадіоном імені Романа Шухевича, щоб забезпечити мешканцям міста вільний доступ до спортивного об’єкта у зручний час.

Ініціаторка звернення, тернополянка Катерина Попіль, зазначає, що після передачі стадіону в оренду доступ для звичайних містян фактично суттєво обмежився. Наразі об’єкт працює переважно у будні з 9:00 до 18:00, що унеможливлює його відвідування для більшості людей, які працюють у цей час.

Авторка петиції вимагає зобов’язати орендаря забезпечити вільний доступ до стадіону щодня з 6:00 до 22:00, щоб мешканці могли займатися спортом у зручний для себе час.

Петиція стосується перегляду умов оренди спортивного об’єкта та розширення доступу для громади, яка, за словами авторки, фактично втратила можливість користуватися стадіоном.

