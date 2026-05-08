На Тернопільщині водій Volkswagen врізався в мотицикл, яким кермував неповноілтній

У селі Білокриниця сталася ДТП за участі легкового автомобіля та мотоцикла: травмувався неповнолітній водій мототранспорту.

Аварію зареєстрували працівники поліції 7 травня. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat під час здійснення повороту допустив зіткнення з мотоциклом марки GEON DAKAR GNS 300.

За кермом мототранспорту перебував учень одинадцятого класу з Рівненської області. У результаті дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до анестезіологічного відділення медзакладу.

Правоохоронці відібрали у всіх водіїв зразки крові для перевірки на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Наразі слідчі поліції встановлюють усі обставини та причини автопригоди.