Фальшивий туберкульоз за гроші: на Тернопільщині викрили корупційну схему

Тернопільські поліцейські викрили схему, у якій, за даними слідства, за гроші оформлювали медичні документи з неправдивими діагнозами. Серед підозрюваних – мешканці Чернівецької та Тернопільської областей, а також лікарка-фтизіатр одного з медичних закладів Чернівців.

Вартість таких «послуг» становила від 5 до 14 тисяч євро. Людям фактично продавали можливість обійти закон, уникнути мобілізації та виїхати за кордон під виглядом лікування.

5 травня оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, слідчі поліції Тернопільщини за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали організатора та його спільницю під час отримання 13 300 євро неправомірної вигоди.

Під час обшуків у Тернопільській та Чернівецькій областях вилучено гроші, мобільні телефони, медичну документацію, комп’ютерну техніку, печатки та чорнові записи.

Організатору схеми та спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 332 КК України. Лікарка отримала підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Заходи з викриття проводились спільно з працівниками УСБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.