Розбійний напад у центрі Тернополя: затримали 21-річного молодика

У Тернополі правоохоронці оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на місцевого жителя. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Із заявою до поліції звернувся житель Тернополя 2002 року народження. Він повідомив, що вночі неподалік супермаркету на проспекті Злуки на нього напав невідомий чоловік і заволодів мобільним телефоном.

⚠️ Обставини нападу

За словами потерпілого, він повертався додому після зустрічі з подругою та користувався телефоном як ліхтариком. У цей момент за ним почав іти невідомий чоловік, який згодом підійшов і почав вимагати мобільний телефон.

Після відмови нападник, за даними слідства, погрожував предметом, схожим на зброю, та вирвав гаджет із рук потерпілого. Сума завданих збитків становить близько 35 тисяч гривень.

🚔 Оперативне затримання

Поліцейські карного розшуку встановили особу нападника вже за кілька годин. Ним виявився житель Тернополя 2003 року народження, який раніше вже мав проблеми із законом, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Під час слідчих дій чоловік зізнався у скоєному. Викрадений мобільний телефон вилучено, зброї при ньому не виявлено.