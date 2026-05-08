У Тернополі 21 захиснику посмертно присвоїли звання Почесного громадянина

На черговому засіданні 57-ї сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно 21 захиснику з громади.

Високе звання отримали:

  • Володимир Брощак
  • Петро Деркач
  • Віктор Іванов
  • Євген Карташов
  • Іван Кацюк
  • Василь Кибало
  • Іван Климович
  • Віктор Кравчук
  • Олег Куцик
  • Роман Лаус
  • Руслан Лялик
  • Віталій Магдюк
  • Віталій Мартинюк
  • Ігор Ніздропа
  • Віктор Оленюк
  • Віталій Поворозник
  • Олександр Слободян
  • Валентин Стадницький
  • Петро Стечишин
  • Андрій Студенний
  • Віталій Шелетин

У міській раді зазначили, що пам’ять про полеглих воїнів має нагадувати про ціну, яку Україна платить за мир і свободу.

