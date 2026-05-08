У Тернополі 21 захиснику посмертно присвоїли звання Почесного громадянина

На черговому засіданні 57-ї сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно 21 захиснику з громади.

Високе звання отримали:

Володимир Брощак

Петро Деркач

Віктор Іванов

Євген Карташов

Іван Кацюк

Василь Кибало

Іван Климович

Віктор Кравчук

Олег Куцик

Роман Лаус

Руслан Лялик

Віталій Магдюк

Віталій Мартинюк

Ігор Ніздропа

Віктор Оленюк

Віталій Поворозник

Олександр Слободян

Валентин Стадницький

Петро Стечишин

Андрій Студенний

Віталій Шелетин

У міській раді зазначили, що пам’ять про полеглих воїнів має нагадувати про ціну, яку Україна платить за мир і свободу.