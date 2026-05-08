У Тернополі 21 захиснику посмертно присвоїли звання Почесного громадянина
На черговому засіданні 57-ї сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно 21 захиснику з громади.
Високе звання отримали:
- Володимир Брощак
- Петро Деркач
- Віктор Іванов
- Євген Карташов
- Іван Кацюк
- Василь Кибало
- Іван Климович
- Віктор Кравчук
- Олег Куцик
- Роман Лаус
- Руслан Лялик
- Віталій Магдюк
- Віталій Мартинюк
- Ігор Ніздропа
- Віктор Оленюк
- Віталій Поворозник
- Олександр Слободян
- Валентин Стадницький
- Петро Стечишин
- Андрій Студенний
- Віталій Шелетин
У міській раді зазначили, що пам’ять про полеглих воїнів має нагадувати про ціну, яку Україна платить за мир і свободу.