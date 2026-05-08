Масштабна пожежа у центрі Тернополя: до гасіння залучили 25 рятувальників

У центрі Тернополя 8 травня сталася пожежа у закладі громадського харчування. Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 11:11.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували п’ятьох людей.

О 11:52 рятувальникам вдалося локалізувати займання. До гасіння пожежі залучили 7 одиниць спеціальної техніки та 25 рятувальників.

Причини виникнення пожежі та обставини події з’ясовують фахівці.