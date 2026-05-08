У Чорткові встановили вже 15-ту комунальну сонячну електростанцію. Нову СЕС змонтували на даху стадіону «Харчовик», де базується КП «Парковий культурно-спортивний комплекс», повідомляють у міській раді.

Про це повідомили у Чортківській міській раді. Там зазначають, що проєкт реалізують у межах ініціативи «Сонячний Чортків», яка передбачає поступове переведення комунального сектору на відновлювані джерела енергії.

Потужність нової мережевої сонячної електростанції становить 5,5 кВт. Вироблену електроенергію використовуватимуть для потреб адміністративної будівлі стадіону, роботи столярного та ремонтного цехів, а також для живлення насосів поливу футбольного поля.

За попередніми розрахунками, СЕС генеруватиме близько 5500 кВт*год електроенергії на рік. У громаді очікують, що це дозволить економити приблизно 80 тисяч гривень щороку.

У перспективі потужність станції планують збільшити до 12,5 кВт. Це дасть можливість перейти на підігрів води за допомогою сонячної енергії та відмовитися від використання дров.

У міськраді також повідомили, що за перші чотири місяці 2026 року 14 комунальних сонячних електростанцій Чорткова згенерували понад 160 тисяч кВт*год електроенергії. Завдяки цьому громаді вдалося заощадити понад 2,3 мільйона гривень.

Сонячні панелі для нової СЕС Чортків отримав від швейцарської компанії Helion Energy AG.