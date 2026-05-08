У Тернополі пʼяний молодик без прав спричинив нічну ДТП і в’їхав у будівлю

У Тернополі пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai. Інцидент трапився близько 23:00 на бульварі Тараса Шевченка.

Як повідомили патрульні, водій сів за кермо без права керування та з ознаками алкогольного сп’яніння. Під час руху він не впорався з керуванням і спочатку в’їхав у дорожній знак, після чого — у будівлю.

Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.

🚔 Адміністративні матеріали

На порушника поліцейські склали протоколи за:

ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП;

ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування без відповідного права;

ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння.

Рішення у справі ухвалюватиме суд.

⚠️ Патрульна поліція нагадує

Поліцейські наголошують, що керування транспортом у нетверезому стані та без посвідчення водія створює пряму загрозу життю та здоров’ю учасників дорожнього руху.