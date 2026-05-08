У Тернополі пʼяний молодик без прав спричинив нічну ДТП і в’їхав у будівлю
У Тернополі пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai. Інцидент трапився близько 23:00 на бульварі Тараса Шевченка.
Як повідомили патрульні, водій сів за кермо без права керування та з ознаками алкогольного сп’яніння. Під час руху він не впорався з керуванням і спочатку в’їхав у дорожній знак, після чого — у будівлю.
Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.
🚔 Адміністративні матеріали
На порушника поліцейські склали протоколи за:
- ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП;
- ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування без відповідного права;
- ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння.
Рішення у справі ухвалюватиме суд.
⚠️ Патрульна поліція нагадує
Поліцейські наголошують, що керування транспортом у нетверезому стані та без посвідчення водія створює пряму загрозу життю та здоров’ю учасників дорожнього руху.