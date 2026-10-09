На щиті повертається захисник Василь Федотов з Тернопільщини

Надія жевріла до останнього… На щиті повертається Воїн Василь Федотов

Кажуть, що найважче чекати й сподіватися, коли серце розривається від невідомості. Більше року родина, близькі та вся наша громада жили з вірою та молитвою на устах. Ми чекали на диво, відколи 6 листопада 2025 року Василь вважався безвісти зниклим після важкого бою на Донеччині, повідомляють у Байковецькій громаді.

На жаль, страшна правда нарешті відкрилася. Надійшло офіційне підтвердження: саме цей день, 06.11.2025 року, став останнім у земному житті нашого Захисника.

Федотов Василь Іванович (09.08.1981 р.н.), уродженець села Стегниківці, прийняв свій останній бій у пекельних боях на Донецькому напрямку. Він віддав найцінніше — своє життя, аби ми мали сьогодення і завтра.

Тепер його душа знайшла вічний спокій у Небесному Війську, а ми маємо зустріти та провести нашого Героя з усіма почестями та людською вдячністю.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав Василя Івановича.

Про дату, час зустрічі Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.

Схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна та світла пам’ять Герою Василю Федотову!