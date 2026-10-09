На Тернопільщині зіткнулися вантажівка та автобус з пасажирами: є травмовані

На Тернопільщині зіткнулися вантажівка ЗІЛ та автобус Neoplan: травмувалися двоє водіїв

Поблизу села Комарівка Чортківського району 9 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки ЗІЛ та автобуса Neoplan. Унаслідок зіткнення травмувалися двоє водіїв автобуса.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, аварія сталася близько 13:40.

За попередніми даними правоохоронців, водій вантажівки під час виїзду на головну дорогу не надав переваги в русі автобусу Neoplan, що призвело до зіткнення.

Автобус здійснював нерегулярне перевезення пасажирів. У салоні перебували 16 осіб — вони не постраждали.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.