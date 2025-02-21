Мужність під вогнем: захисник Андрій Хлистун отримав високі бойові нагороди

Старший солдат Андрій Хлистун з позивним «Кучерявий» – водій стрілецької роти 82 окремого батальйону нашої бригади.

Нещодавно отримав вагомі відзнаки від головнокомандувача ЗСУ «Хрест Хоробрих», а також медаль «За поранення» від міністра оборони України.

Нагороди отримані за мужність і героїзм під час бою, коли завдяки рішучим діям вдалося відвернути сили противника та здійснити вогневе ураження по його зайнятих позиціях.

Бронетехніку, якою керував Андрій, атакували ворожі FPV дрони-камікадзе, в результаті чого БТР отримав пошкодження, а екіпаж зазнав поранень різного ступеня. Але не зважаючи на обставини, старший солдат «Кучерявий» надав першу медичну допомогу побратимам і, після прибуття евакуаційного бронеавтомобіля, успішно евакуював поранених, бувши самому пораненим в руку.

«Хрест Хоробрих» — нагорода, що символізує не лише військову доблесть, але й особистий внесок у захист держави, яку можуть отримати лише за героїчні вчинки в умовах ризику для життя та здоров’я.

Медаллю «За поранення» нагороджуються військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання своїх обов’язків у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України.

Ці відзнаки є свідченням не лише проявлених мужностей та героїзму даного випадку, алей й визнанням колективних зусиль захисників України, які стоять на варті миру та свободи нашої держави.