На війні обірвалося життя молодого захисника Василя Ющишина з Тернопільщини

Сумні різдвяні свята для мешканців Васильковецької громади. Повідомляють у чортківській військовій адмінстрації. Пекучим болем стала новина про загибель жителя села Нижбірок Василя ЮЩИШИНА, 1994 року народження.

Його молоде життя обірвалося 26 грудня 2024 року внаслідок влучання БпЛА по населеному пункту Олександрівка Охтирського району Сумської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Доземний уклін і вічна памʼять вірному сину України!