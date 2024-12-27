У Тернополі чоловік напав спочатку на жінку, а тоді на поліцейських

У соцмережах шириться відео, на якому співробітники спецпідрозділу поліції затримують чоловіка, одягнутого у військову форму. Цій події передувало повідомлення від працівниці одного з кафе про те, що їй погрожує ножем невідомий чоловік.

Інцидент трапився у Тернополі поблизу центрального автовокзалу у четвер, 26 грудня, близько 13 години. До співробітників Тернопільського райуправління поліції зателефонувала працівниця закладу громадського харчування та повідомила, що один із відвідувачів, одягнутий у військову форму і перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив з нею конфлікт і погрожує їй ножем.

На момент прибуття поліцейських на місце події правопорушника вже не було. Правоохоронці відібрали покази у заявниці, яка надала детальний опис хулігана.

Під час обстеження території співробітники роти поліції особливого призначення виявили дану особу на автовокзалі. На вимогу співробітників поліції пред’явити документи він почав поводитися агресивно та чинив опір правоохоронцям. До правопорушника поліцейські застосували спецзасоби та доставили його до районного управління поліції. Під час поверхневої перевірки у нього виявили та вилучили ніж.

Фігурант — 29-річний житель Збаразької громади. На нього поліцейські склали адміністративні протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Правопорушника поліцейські передали працівникам військової служби правопорядку.