На війні загинув Дмитро Сагайдак з Тернопільщини

Знову і знову гіркі звістки з фронту одна за одною огортають розпачем і болем наш край…

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі н.п. Торецьк Донецької області 21 листопада 2024 року загинув солдат САГАЙДАК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1968 року народження, житель с. Панівці Мельнице-Подільської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

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