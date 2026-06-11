12-річний тернополянин підкорив шість найвищих вершин Українських Карпат і мріє піднятися на… вулкан Тейде

Хлопець став наймолодшим українцем, якому це вдалося. Досягнення зафіксували представники Національного реєстру рекордів.

“Мій чоловік давно захоплюється сходженнями в гори, прищеплював цю любов і сину. Вже в першому класі Тимур із татом піднялися на Говерлу й поступово кількість вершин, підкорених ними, збільшувалась. Особливо їх вабили двотисячники Українських Карпат. На деяких син із чоловіком були вже по декілька разів і в різні пори року. Цьогоріч було багато сходжень взимку, — розповідає мама рекордсмена Вікторія Прохира. — У походи Тимур бере трекінгове взуття, теплий одяг й аксесуари, палиці, рюкзак, страхівку, кішки (металеві насадки на взуття із зубцями). На спеціальному годиннику фіксує час, який витратив на підйом”.

За словами співрозмовниці, ідея поставити рекорд належить саме синові. “Тимур почав цікавитись, чи діти колись підкорювали двотисячники. Восени минулого року ми подали заявку. Отримали відповідь, що необхідно надати доказову базу. То син сам готував презентацію, збирав світлини, на яких вказано дату, коли він здолав ту чи іншу гору, яка її висота, — зауважує пані Вікторія. — І ось днями Тимур отримав диплом, де вказано, що він став наймолодшим українцем, який здійснив сходження на всі вершини-двотисячники Українських Карпат. До речі, рекорд сина ми відсвяткували доволі оригінально — піднялись на Говерлу. Бабуся Тимура робила це вперше й наш молодший син, якому 5 років, — також”.

Тимур Прохира закінчив шостий клас тернопільської ЗОШ №3. Крім гір, захоплюється греко-римською боротьбою, має медалі й грамоти за призові місця. Хлопчик мріє побувати в Румунії.

“А ще його заповітне бажання — побувати на острові Тенеріфе в Канарському архіпелазі й піднятися на вулкан Тейде — найвищу точку Іспанії. Його висота — 371

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