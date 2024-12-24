Назавжди додому повернувся Андрій Боруз з Тернопільщини

У день Різдва Христового чортків’яни зібрались на церковному подвір’ї собору верховних апостолів Петра і Павла, щоб зустріти тіло ще одного нашого захисника, ще одного Героя – Боруха Андрія (1996 р.н.) з Чорткова… Повідомляє міська рада.

Чергова сім’я, що втратила сина, чоловіка, батька… Це невимовний біль, це невимовне страждання, неможливо знайти ні слова, яке змогли би втішити бодай на секунду згорьовану родину…

Андрій сам родом із Волині, там його батьки та сестра. У Чорткові – сім’я: кохана дружина та маленька 4-річна донечка.

На війну молодого чоловіка призвали 16 січня 2023 року. Служив механіком-водієм самохідного артилерійського дивізіону військової частини А4548, звання – матрос.

Останній бій Андрія відбувся 19 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Дачне Донецької області…

✝️Парастас служитимуть сьогодні о 18 год. у кімнаті смутку біля церкви святої Покрови.

✝️Похорон відбудеться у середу, 25 грудня, о 12 год. у церкві святої Покрови.