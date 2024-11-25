На війні загинув Віталій Федун з Тернопільщини

Гірка та страшна звістка сьогодні сколихнула Великогаївську громаду, повідомляє Олег Кохман.

23 листопада 2024 року, виконуючи свій військовий обов’язок під час захисту Батьківщини на Запорізькому напрямку, загинув житель с. Кипʼячка Великогаївської територіальної громади – Віталій Михайлович Федун, 10.09.1983 року народження.

Чоловік був майстром, служити пішов ще у 2022. Досвідчений воїн, командир відділення зенітного ракетного взводу, який захищав кордон України на різних напрямках.

У ці гіркі хвилини щиро розділяємо горе родини, яка втратила люблячого чоловіка, батька, сина, побратима, хорошого друга… Уся громада сумує разом із вами…

Царство небесне і вічна слава Герою…