За два дні відстрочку в “Резерв+” отримали близько 40 тисяч українців, – Міноборони

За два дні відстрочку в “Резерв+” отримали близько 40 тисяч українців, – регіональні новини з посиланням на Міноборони

У мобільному додатку “Резерв+” за перші дві доби роботи нової послуги близько 40 тисяч українців оформили онлайн-відстрочку від призову.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

З 9 листопада додаток “Резерв+” впровадив функцію електронної відстрочки. Поки що таку можливість мають громадяни з інвалідністю, які володіють актуальним пенсійним посвідченням, а також студенти, аспіранти та докторанти, які продовжують здобувати освіту у послідовному порядку.

Черногоренко повідомила, що на цьому етапі послуга буде доступною тільки цим категоріям, проте надалі вона розшириться на інші групи, що мають юридичне право на відстрочку.

Вже з перших годин запуску функції спостерігався високий попит – близько 10 тисяч заявок було подано майже відразу. Це значно підвищило навантаження на державний реєстр “Оберіг”. За словами Черногоренко, вся інформація про відстрочки зберігається виключно в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних, а не в самому додатку, що гарантує конфіденційність даних.

Через таке навантаження користувачам інколи доводиться чекати довше на обробку заявок, але, як підкреслила заступниця міністра, всі, хто відповідає критеріям, неодмінно отримають відстрочку.

“За два дні онлайн-відстрочки в застосунку “Резерв+” ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 тисяч наших громадян”, – підкреслила Катерина Черногоренко.

Для подання заявки на відстрочку необхідно авторизуватися в “Резерв+” та відправити відповідний запит. Після цього система автоматично перевіряє, чи підпадає особа під вимоги для отримання відстрочки. Якщо так, то інформація відобразиться в електронному військовому документі користувача.

Громадяни з інвалідністю отримують відстрочку на рік або на період дії пенсійного посвідчення, тоді як студенти та науковці – до завершення воєнного стану і мобілізації.

Нагадаємо, наступними у додатку запустять відстрочки для багатодітних батьків, які мають трьох і більше дітей, які не досягли повноліття. Наразі така версія перебуває на бета-тестуванні.

Раніше Катерина Черногоренко уточнила, що якщо особа вже має чинну відстрочку, вона не зможе подати нову заявку через “Резерв+”, що допоможе уникнути дублювання записів у державних реєстрах.