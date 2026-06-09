Малий бізнес Тернопільщини спрямував до місцевих бюджетів майже 748 млн грн єдиного податку

Упродовж січня-травня цього року представники малого бізнесу Тернопільщини сплатили до місцевих бюджетів області 747,8 млн грн єдиного податку. Заплановані показники виконано на 109%, до бюджетів додатково надійшло 60 млн гривень.

Порівняно з аналогічним періодом торік надходження зросли на 74,3 млн гривень.

Загальна сума надходжень сформована за рахунок:

– фізичних осіб – підприємців, які сплатили 564,7 млн гривень;

– юридичних осіб – платників єдиного податку, які спрямували 183 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує усій активній бізнес-спільноті регіону, яка не лише забезпечує сталий розвиток економіки регіону, а й відіграє важливу соціальну роль у громадах.