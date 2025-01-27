11:59 | 27.01.2025
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Пантеон Героїв 

На війні загинув Ярослав Візнюк з Тернопільщини

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Сумна звістка чорним крилом огорнула Заліщицьку громаду, повідомляє міська рада.
Захисник України – Ярослав ВІЗНЮК, уродженець с. Дзвиняч, загинув 15.01.2025 року поблизу с. Ямполівка Краматорського району Донецької області під час бойового завдання при захисті Вітчизни.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.
🕯️Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СЛАВА ГЕРОЮ!🇺🇦
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