17 будинків пошкоджені дронами: яку допомогу отримають мешканці Чортківської громади

Унаслідок дронових атак наприкінці жовтня в Чортківській громаді пошкоджено 17 приватних будинків. Їхні власники зможуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету, а також за державною програмою «єВідновлення» та від благодійних організацій.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Після кожної атаки профільна комісія виїжджала на місця подій, обстежувала пошкоджені будівлі та фіксувала руйнування. Мешканцям також надавали інформацію про можливість отримання державної допомоги за програмою «єВідновлення».

Окрім цього, постраждалі зможуть отримати виплати за міською програмою «Турбота». Зокрема, за пошкоджене житло, господарські будівлі та споруди передбачена допомога до 50 тисяч гривень.

Фінансову підтримку надаватимуть і людям, які отримали травми внаслідок дронових атак. За легке поранення можна отримати до 10 тисяч гривень, за важке поранення або проведене хірургічне втручання — до 25 тисяч гривень.

Для оформлення виплат потрібно звернутися до управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради.

Допомогу постраждалим також надають благодійні організації.

Благодійний фонд «Рокада» передав матеріали для тимчасового захисту пошкоджених будинків від негоди — брезенти та плівку. Їх отримали мешканці будинків на вулицях Сірка та Новій у Чорткові.

Благодійний фонд «Право на захист» надасть фінансову допомогу людям, які проживали в пошкоджених будинках на момент влучання. Йдеться про адреси у Чорткові на вулицях Новій, Сірка та Сагайдачного, а також у селі Біла на вулицях Кут і Золотарка.

Товариство Червоного Хреста України передало постраждалим OSB-плити та коробки з речами першої необхідності. Допомогу отримали мешканці будинків на вулицях Сірка та Новій у Чорткові.