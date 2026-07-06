Випадіння волосся, стрес і догляд: поради трихолога Любові Мукомели

Здорове волосся — це не лише питання зовнішності, а й важливий показник загального стану організму. Саме тому сучасна трихологія дедалі більше зосереджується не лише на лікуванні випадіння волосся, а й на пошуку причин, які призводять до появи проблем.

Любов Мукомела — лікарка-дерматологиня, трихологиня та засновниця Центру трихології у Тернополі. Поєднавши багаторічний медичний досвід із вузькою спеціалізацією у сфері здоров’я волосся та шкіри голови, вона допомагає пацієнтам комплексно вирішувати трихологічні проблеми — від діагностики до лікування та професійного догляду. У цій розмові з «Поглядом» фахівчиня пояснює, чому виникає випадіння волосся, як впливають стрес і харчування, яких помилок люди припускаються найчастіше та чому не варто довіряти порадам із соцмереж без консультації спеціаліста.

Про найпоширеніші проблеми волосся та шкіри голови

З якими проблемами волосся та шкіри голови люди звертаються найчастіше?

Найчастіше люди звертаються через випадіння волосся різного типу — як активне, так і андрогенетичне чи вогнищеве. Також дуже поширеними є різноманітні проблеми шкіри голови, зокрема лупа, свербіж та себорейний дерматит.

Які основні причини випадіння волосся?

Причин випадіння волосся насправді дуже багато — про це можна говорити окремою великою лекцією.

Серед найпоширеніших причин — фізичний та психологічний стрес. Також часто впливають дефіцитні стани: нестача заліза, вітаміну D, фолієвої кислоти, цинку чи міді.

Важливу роль відіграють гормональні порушення, зокрема захворювання щитоподібної залози, синдром полікістозних яєчників, інсулінорезистентність та метаболічний синдром.

Серед інших причин — хронічне недосипання, різке схуднення, недостатнє споживання білка, прийом деяких медикаментів. Варто знати, що близько 250 лікарських препаратів можуть мати випадіння волосся серед побічних ефектів.

Також волосся може реагувати на перенесені інфекції, високу температуру, операції, травми або прийом антибіотиків. У таких випадках реактивне випадіння волосся часто виникає через два-три місяці після перенесеної події.

Чи завжди випадіння волосся є ознакою серйозних проблем зі здоров’ям?

І так, і ні.

Волосся дуже чутливо реагує навіть на незначні зміни в організмі. Людина може пережити стрес, перевтому чи кілька безсонних ночей — і волосся вже починає випадати.

Водночас бувають ситуації, коли людина має серйозні хронічні захворювання, але стан волосся при цьому залишається цілком нормальним.

Саме тому не можна робити висновки лише за одним симптомом. Причин випадіння волосся може бути багато, і кожен випадок потребує індивідуального підходу та детального обстеження.

Наскільки стрес впливає на стан волосся?

Стрес справді може суттєво впливати на волосся, але це дуже індивідуально.

Є люди, у яких волосся надзвичайно чутливо реагує на емоційні переживання. Достатньо складного життєвого періоду, тривоги чи сильного хвилювання, щоб почалося випадіння волосся. В інших людей навіть сильний стрес може не викликати жодних змін.

Також важливо розрізняти гострий і хронічний стрес. Якщо стрес триває довго, організм починає економити ресурси. Оскільки волосся не належить до життєво важливих органів, організм перестає витрачати енергію на його ріст.

У результаті може зменшуватися густота волосся, погіршуватися його якість, скорочуватися фаза росту. Волосся стає тоншим і просто не встигає відростати до звичної довжини.

Наскільки харчування впливає на ріст і якість волосся?

Харчування безпосередньо впливає не лише на волосся, а й на весь організм.

Насамперед важливо, чи людина взагалі достатньо їсть. Ми часто говоримо про вітаміни чи «правильне харчування», але проблема нерідко значно простіша — люди просто недоїдають.

Багато хто пропускає сніданки, обіди, вечері, не отримує достатньої кількості білка та інших поживних речовин.

Організм насамперед використовує отримані ресурси для роботи серця, печінки, нирок, вироблення гормонів та інших життєво важливих процесів. І лише після цього поживні речовини надходять до волосся.

Тому при недостатньому харчуванні волосся стає сухим, ламким, починає сіктися та випадати.

Наскільки небезпечним є самолікування проблем волосся?

Самолікування проблем волосся настільки ж небезпечне, як і самолікування будь-яких інших захворювань.

Ми ж не намагаємося самостійно лікувати апендицит, порушення роботи щитоподібної залози чи серйозні гормональні розлади. З волоссям ситуація така сама.

Волосся та шкіра голови — це частина організму, тому їхні проблеми повинен діагностувати та лікувати спеціаліст.

У кращому випадку самолікування просто не дасть результату. У гіршому — може погіршити ситуацію та ускладнити подальше лікування.

Про догляд за волоссям та поширені помилки

Які помилки у домашньому догляді за волоссям ви зустрічаєте найчастіше?

Найчастіше люди неправильно підбирають засоби догляду. Вони не завжди розуміють, який шампунь, кондиціонер чи маска підходять саме їм. Також багато хто неправильно миє голову або нехтує базовими правилами догляду за шкірою голови.

Чи правда, що часте миття голови шкодить волоссю?

Все залежить від того, наскільки часто людина миє голову.

Якщо мити волосся двічі на день — це вже забагато. Але якщо є потреба мити голову щодня, то в цьому немає нічого шкідливого. Наприклад, якщо шкіра голови швидко жирніє, людина активно займається спортом, багато пітніє або це літній період.

Головне правило — мити голову за потребою. Чиста шкіра голови завжди краща, ніж накопичення жиру, поту та забруднень.

Як правильно обирати шампунь і доглядову косметику?

Найголовніше правило — шампунь потрібно підбирати за типом шкіри голови, а не за типом волосся.

Якщо шкіра голови жирна і людина миє волосся щодня, їй потрібні шампуні для жирної шкіри голови або засоби для частого миття, які добре очищають і видаляють надлишок себуму.

Якщо голову миють раз на два дні, це, як правило, нормальний тип шкіри голови. У такому випадку підійдуть універсальні шампуні для частого використання, для об’єму або для всіх типів волосся.

Можна використовувати один шампунь або чергувати кілька — це абсолютно нормально. Немає потреби прив’язуватися до конкретного бренду чи вартості засобу. Найважливіше, щоб після миття шкіра голови залишалася чистою, а людина почувалася комфортно.

Якщо ж шкіра голови суха і волосся миється раз на 4–7 днів, варто звертати увагу на зволожувальні шампуні або засоби для сухого волосся.

Чи є універсальні правила догляду за волоссям для всіх?

Так, є кілька базових правил.

По-перше, шампунь завжди підбирається за типом шкіри голови, а кондиціонери, маски та незмивний догляд — за типом самого волосся.

Наприклад, якщо волосся сухе або освітлене, варто використовувати живильні та відновлювальні засоби. Для фарбованого волосся рекомендовано хоча б перші два тижні після фарбування користуватися спеціальними засобами для збереження кольору.

Частою помилкою є використання шампунів для сухого волосся людьми з жирною шкірою голови. Такі засоби можуть містити олії та компоненти, які створюють плівку, через що шкіра недостатньо очищується. У результаті можуть виникати подразнення, свербіж або навіть дерматит.

Обов’язковим елементом догляду є незмивні засоби — спреї, лосьйони, молочко чи креми для волосся.

Для тонкого волосся краще підходять легкі спреї. Для нормального — двофазні засоби або молочко. Для сухого та пористого волосся — більш насичені кремові текстури.

Щодо олійок, то вони потрібні далеко не всім. Найчастіше їх доцільно використовувати лише на дуже сухих кінчиках густого та жорсткого волосся.

Також рекомендую:

• мити голову за потребою;

• регулярно розчісувати волосся;

• розчісувати його від кінчиків до коренів;

• робити легкий масаж шкіри голови;

• використовувати термозахист перед сушінням феном;

• влітку захищати волосся від сонця головними уборами;

• не носити постійно одну й ту саму зачіску, особливо тугі хвости або гульки.

До речі, сушити волосся феном не шкідливо. Навпаки, це нормально і навіть бажано за умови використання термозахисту.

Про міфи, профілактику та ставлення до проблеми

Які найпоширеніші міфи та небезпечні рекомендації щодо догляду за волоссям доводиться спростовувати?

Найчастіше доводиться боротися з міфами, пов’язаними з народною медициною.

На жаль, люди й досі використовують для шкіри голови яйця, гірчицю, перець та інші домашні засоби. Я категорично не рекомендую цього робити, адже можна травмувати шкіру голови та погіршити її стан.

Сучасна трихологія має достатньо доказових методів лікування, тому немає потреби експериментувати на собі.

Щодо фітотерапії, то вона справді використовується в трихології. Але йдеться про спеціально розроблені препарати з екстрактами рослин, які виготовляються в лабораторіях у правильних концентраціях та з компонентами, що допомагають активним речовинам проникати до волосяного фолікула.

Також не варто самостійно змішувати вітаміни чи інші компоненти для нанесення на шкіру голови. Такі експерименти зазвичай не дають результату і можуть нашкодити.

Тому я завжди рекомендую консультуватися зі спеціалістами, користуватися перевіреними джерелами інформації та критично ставитися до порад із соцмереж.

Наскільки стан волосся впливає на самооцінку людини?

Якби я вас запитала, як ви думаєте, то відповідь була б очевидною. Волосся є надзвичайно важливою складовою самооцінки людини незалежно від віку чи статі.

І чоловікам, і жінкам важливо мати здорове волосся. Це стосується як маленьких дітей, так і людей поважного віку. Волосся додає впевненості в собі, впливає на якість життя та відчуття власної привабливості.

Які профілактичні поради допоможуть зберегти здоров’я волосся та шкіри голови?

Найперше — мити голову вчасно та правильно доглядати за шкірою голови.

Дуже важливо регулярно проходити профілактичні медичні обстеження, контролювати базові показники здоров’я, не пропускати чек-апи та здавати аналізи відповідно до віку й наявних захворювань.

Я завжди раджу виділяти час і кошти на профілактику. Часто люди знають про свої проблеми зі здоров’ям, але відкладають обстеження.

Також важливо правильно підбирати засоби догляду відповідно до типу шкіри голови та волосся.

І ще одна порада — не робити волосся центром свого життя. Дуже часто люди настільки концентруються на проблемі випадіння волосся, що перестають насолоджуватися життям. Варто дбати про себе комплексно.

Що б ви хотіли сказати людям, які відкладають візит до спеціаліста?

Мені здається, що частіше люди відкладають візит через страх високої вартості лікування або надію знайти швидке рішення в інтернеті.

Багато хто шукає народні методи, прислухається до порад знайомих чи рекомендацій із соцмереж. Але те, що допомогло одній людині, не обов’язково допоможе іншій.

Тому я б порадила більше прислухатися до себе, не порівнювати себе з іншими та приділяти увагу власному здоров’ю.

Якщо є проблема — звертайтеся до відповідного спеціаліста. Чим раніше розпочати діагностику та лікування, тим більше шансів отримати хороший результат.

Спілкувалася Надія Греса