Тернополяни платитимуть більше за воду, але отримають компенсацію: деталі

З 1 липня у Тернополі набув чинності новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер мешканці платитимуть 87,34 грн за 1 кубічний метр води та стоків. Про це в ефірі програми «Точка зору» на «Тернопільській хвилі» повідомив директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма.

За його словами, спочатку розрахований підприємством економічно обґрунтований тариф становив близько 98,5 грн за кубометр. Однак після обговорень у Тернопільській міській раді та перегляду окремих статей витрат його вдалося знизити до 87,34 грн.

«Найбільше на зменшення тарифу вплинула корекція прогнозованих витрат на електроенергію. Це одна з найбільших і водночас найменш прогнозованих статей витрат підприємства», – пояснив керівник водоканалу.

За словами Володимира Кузьми, необхідність перегляду тарифів виникла ще у 2022 році. Чинний до липня тариф був розрахований на основі економічних показників 2021 року і вже давно не покривав реальних витрат підприємства.

Після початку повномасштабної війни суттєво зросли ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, труби, металопродукцію та інші ресурси, необхідні для роботи водоканалу. Також збільшилися витрати на оплату праці працівників.

Водночас директор підприємства наголосив, що новий тариф дозволить покривати лише поточні витрати та забезпечити безперебійну роботу водопровідних і каналізаційних мереж, насосних станцій та очисних споруд.

Однак проблема накопичених боргів залишається актуальною. Зокрема, підприємство має значну заборгованість, щодо якої тривають судові процеси. За словами керівника, у разі несприятливого рішення суду існує ризик арешту рахунків підприємства.

Окремо Володимир Кузьма розповів про новий механізм підтримки мешканців багатоквартирних будинків, який планує запровадити Тернопільська міська рада через програму «Турбота».

Йдеться про компенсацію різниці між показниками загальнобудинкового лічильника та сумою показників квартирних лічильників. Нарахування проводитимуться відповідно до законодавства, однак суму так званих «донарахувань» планують компенсувати за рахунок міського бюджету.

«Люди бачитимуть у платіжках усі нарахування, але оплачуватимуть лише той обсяг води, який зафіксував їхній квартирний лічильник. Різницю компенсуватиме міський бюджет», – зазначив директор КП «Тернопільводоканал».

Також він закликав мешканців регулярно передавати показники лічильників та хоча б раз на місяць фотографувати їх для власного архіву. За словами керівника підприємства, це допоможе уникнути непорозумінь та стане доказом у разі виникнення спірних ситуацій щодо нарахувань.

У водоканалі нагадують, що передати показники можна через особистий кабінет на сайті підприємства, під час онлайн-оплати комунальних послуг, телефоном або іншими доступними способами. Регулярна передача показників дозволяє забезпечити максимально точні нарахування за спожиті послуги.