Назавжди у строю: на війні загинув поліцейський Іван Нагайовський з Тернопільщини

4 липня 2026 року під час виконання бойового завдання на сході України загинув старший сержант поліції Нагайовський Іван Юрійович – оператор безпілотних систем батальйону поліції особливого призначення “Стрілецький” Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.



Іван Нагайовський народився 12 вересня 1991 року в селі Трибухівці Бучацького району. До лав органів внутрішніх справ прийшов у 2019 році, обравши шлях служіння людям та захисту держави.



Свій професійний шлях розпочав поліцейським сектору реагування патрульної поліції. Згодом ніс службу в роті патрульної служби поліції особливого призначення “Тернопіль”.



Упродовж 2023–2025 років виконував найскладніші бойові завдання у складі штурмового полку “Сафарі” Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють”. З січня 2026 року був оператором безпілотних систем батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький» ГУНП в Тернопільській області.



За сумлінну службу та відданість Присязі був нагороджений відзнакою Офісу Президента України “За оборону України”.



Іван Нагайовський був мужнім поліцейським, відповідальним побратимом і людиною, яка до останнього залишалася вірною своєму обов’язку та українському народові.



Найважчий біль цієї втрати сьогодні розділяють його матір, син, наречена, рідні та друзі.



Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Тернопільській області висловлюють щирі співчуття родині, близьким, побратимам і всім, хто знав та поважав Івана Юрійовича.



Його ім’я назавжди залишиться в строю захисників України, а пам’ять про мужність, самопожертву та вірність Присязі житиме у серцях побратимів і всіх, заради кого він віддав найдорожче – своє життя.



Світла пам’ять Герою! Вічна шана та вдячність за його службу, мужність і самопожертву!

Поділіться:









