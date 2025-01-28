На війні загинув захисник Степан Лех з Тернопільщини

26 січня 2025 року загинув наш земляк, уродженець села Клювинці, Лех Степан Васильович (07.01.1994 р.н) Повідомляє Хоростківська міська рада.

Степан навчався у ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Клювинці. Тут закінчив 9 класів у 2009 році. Ще у школі він вирішив пов’язати своє життя з військовою справою, тому продовжив навчання у Коропецькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Після ліцею вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у місті Хмельницький. Закінчивши навчання, працював на митниці в Одеській, Чернівецькій та Херсонській областях.

З першого дня повномасштабного вторгнення Степан без вагань став на захист України. У 2024 році йому було присвоєно звання майора. Він мужньо виконував свій військовий обов’язок, воюючи на Харківському , Сумському та Курському напрямку ,де й віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.

Степан був надзвичайно відповідальним, доброзичливим і завжди готовим прийти на допомогу. Його відданість справі, сила духу та самопожертва назавжди залишаться в наших серцях.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям і побратимам Героя. Ваш біль – це біль усього народу.