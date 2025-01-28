У 2020 році Анастасія Родрігес, донька міського голови Тернополя Сергія Надала, придбала розкішну нерухомість у Маямі. Вартість цього маєтку, за оцінками аналітиків, перевищує 2 мільйони доларів. І хоча родина Надала офіційно не декларувала таких значних доходів, покупка стала однією з головних тем обговорення після публікації розслідування.



Як стало відомо з розслідувань редактора Політерно Андрія Щесняка, ці кошти явно не відповідають офіційним статкам родини. Чимало експертів і журналістів припустили, що фінансування покупки могло здійснюватися через фінансові зв’язки, що пов’язані з бізнесом та контактами батька Анастасії, Сергія Надала.



Неодноразово виявлялося, що фінансові операції навколо цього придбання мають непрозорий характер. Зокрема, за інформацією Андрія Щесняка, кошти на покупку нерухомості в Маямі могли бути перераховані через кілька підконтрольних компаній, пов’язаних з родиною Якимця — одного з найближчих бізнес-партнерів Надала.



У 2020 році, незабаром після того як з’ясувалося, що готель в парку Шевченка у Тернополі, колишній об’єкт Надала, був перепроданий бізнесмену Богдану Якимцю, стало зрозуміло, що родина Надала могла отримати частину коштів через його угоди та бізнесові зв’язки.



Зокрема, йшлося про перепродаж деяких об’єктів нерухомості в Маямі, що здійснював бізнесмен Богдан Якимець. Однак, на цьому етапі розслідування не було чітко встановлено, яким саме чином ці фінансові операції були здійснені.



Наразі, на основі інформації, наданої Андрієм Щеснаком у контексті розслідування справи, виявляється, що до фінансування покупок Анастасії Родрігес могли бути причетні родини Шляхових — бізнесменів, які мають зв’язки з Ігорем Коломойським і активно працюють на ринку нерухомості в Маямі.



Їхні компанії перевели кілька мільйонів доларів, які, ймовірно, пішли на оплату цієї покупки. Особливо важливою є роль Катерини Шляхової, яка, працюючи у сфері нерухомості та маючи громадянство США, могла організувати важливі фінансові трансакції, що допомогли здійснити цю операцію.



Таким чином, питання джерел фінансування для покупки маєтку в Маямі залишається відкритим, але є підстави вважати, що до нього могли бути причетні особи, пов’язані з бізнесом родини Надала, а також численні фінансові схеми, через які проходили ці кошти.



За інформацією сайту Політерно

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