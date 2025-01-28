26 січня в Open Space Ternopil тернополяни стали частиною особливого заходу, який об’єднав тих, хто своїми вчинками надихає і допомагає наближати перемогу України. Благодійний фонд «Створені перемагати» на чолі з Майєю Юркевич організував цей вечір, аби підтримати українських захисників та розповісти історії людей, які не здаються навіть у найскладніші часи.



Захід мав дві важливі цілі: зібрати кошти для 45-ї окремої артилерійської бригади на закупівлю чотирьох комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та надихнути присутніх реальними історіями героїзму, відваги та жертовності.



На заході виступили герої сучасності — військові, волонтери, медики, підприємці. Кожен спікер ділився унікальними історіями про свій досвід війни, боротьби, виживання та підтримки інших.



Особливим моментом вечора став аукціон, на якому були представлені унікальні лоти, серед яких мишиванки, бурштинові намиста, сумки ручної роботи та інші вироби.



На аукціоні та завдяки внескам гостей вдалося зібрати 120 тисяч гривень, які спрямують на підтримку 45-ї артилерійської бригади.



Керівниця фонду Майя Юркевич зазначила, що у цей непростий час для нашої країни всі ми потребуємо зцілення у різних сенсах.

Спілкування. Знайомств з людьми, які роблять неможливе. Сьогодні ми ще більше потрібні один одному, як ніколи раніше.



Подібні події стають не лише місцем збору коштів, але й платформою для натхнення, підтримки та єднання. Вони нагадують, що перемога залежить від кожного з нас — від нашої віри, допомоги і вчинків.



Цей вечір у Тернополі — ще одне підтвердження того, що навіть у найважчі часи українці залишаються незламними, готовими підтримувати одне одного та боротися до кінця.