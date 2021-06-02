У Тернополі шукають директора «Агенції регіонального розвитку в області»

Конкурс на посаду директора Установи «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області» оголосили в Тернопільській ОДА.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора: вища освіта за рівнем магістра або спеціаліста; досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років; на аналогічних посадах у міжнародних компаніях чи проектах.

Стажування або навчання в міжнародних бізнес-школах за кордоном, що підтверджено відповідним сертифікатом, розглядатиметься як перевага.

«Наглядова рада Установи оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Установи «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області», – йдеться в повідомленні ТОДА.

Також важливою вимогою є досвід підготовки та/або реалізації грантових проектів з іноземними партнерами та/або проектів міжнародної технічної допомоги; знання чинного законодавства України, трудового права та знання інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Агенції; вільне володіння українською мовою, діловою англійською; володіння однією або кількома іншими іноземними мовами буде розцінюватись як перевага; володіння основами діловодства та економіки, вміння користуватися персональним комп’ютером на рівні користувача; володіння етикою ділового спілкування та ведення переговорів; високі комунікаційні та організаційні здібності, навики публічних виступів та фахових дискусій.

Документи приймаються до 17:00 год. 22 червня 2021 року за адресою вул. Грушевського,8, каб. 708