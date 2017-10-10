Для тернопільських першокурсників посвяту в студенти провели в Чорному Лісі

30 вересня на базі Оздоровчого табору “Сокіл”, що у с. Чорний Ліс Збаразького району, відбулася посвята у студенти першокурсників факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Загалом у дійстві взяли участь орієнтовно 80 студентів. Їх вітали декан факультету Кебало Микола Степанович, а також заступник декана факультету з виховної роботи, заступник декана з навчальної роботи, куратори академічних груп, викладачі факультету та студентський актив.

Програма святкування включала розважальні ігри, квести та вікторини, традиційне представлення груп. Офіційна частина посвяти завершилася присягою першокурсників.

Ввечері усі зібралися біля ватри, яку власноруч зробили студенти-старшокурсники, жартували та співали українських пісень.

В. о. студентського декана

Рожанська Наталія

Джерело: сайт ТНПУ