Офіційно визнано загиблим: Ангелом додому повертається захисник Вячеслав Сирота з Тернопільщини

Вічна пам’ять захиснику Вячеславу Сироті.

Воїн був призваний на військову службу за мобілізацією 2 липня 2024 року. З 26 березня 2025 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання. Тепер його офіційно визнано загиблим у Донецькій області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна пам’ять і шана захиснику України.