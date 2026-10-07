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Офіційно визнано загиблим: Ангелом додому повертається захисник Вячеслав Сирота з Тернопільщини

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Вічна пам’ять захиснику Вячеславу Сироті.

Воїн був призваний на військову службу за мобілізацією 2 липня 2024 року. З 26 березня 2025 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання. Тепер його офіційно визнано загиблим у Донецькій області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна пам’ять і шана захиснику України.

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