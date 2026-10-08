У Тернополі нейрохірурги відновили череп військовому після важкого вогнепального поранення

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги нейрохірурги провели складну реконструктивну операцію військовослужбовцю, який отримав важке вогнепальне проникаюче черепно-мозкове поранення.

Як повідомили у лікарні, поранення військовий отримав у квітні 2026 року. Унаслідок травми він мав значний дефект черепа та відсутність кісткового захисту головного мозку.

Медики провели краніопластику — відновлення кісткового дефекту черепа — із використанням індивідуально модельованого титанового імпланта.

За словами медиків, це дозволило відновити цілісність та анатомічну форму черепа, забезпечити захист головного мозку та створити умови для подальшого функціонального відновлення військового.

У лікарні зазначають, що військові травми часто потребують роботи фахівців різних напрямів, залежно від характеру та складності поранень.

«Військові травми потребують від лікарів не лише знань, а й великого практичного досвіду, професійних навичок та вміння працювати зі складними випадками», — зазначили у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги.

Медики наголошують, що їхні фахівці щодня допомагають військовослужбовцям проходити лікування та відновлення після важких поранень.