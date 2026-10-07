Помер багаторічний завідувач травматологічного відділення Зборівської лікарні Зіновій Парацій

Помер Зіновій Парацій, багаторічний завідувач травматологічного відділення Зборівської лікарні. Про смерть лікаря повідомив Тернопільський осередок Асоціації ортопедів-травматологів України.

Зіновій Володимирович багато років присвятив роботі в ортопедії та травматології, медицині й допомозі людям. Колеги згадують його як досвідченого лікаря, відповідального керівника та мудрого наставника.

«Його професіоналізм, людяність, відданість обраній справі та багаторічна сумлінна праця залишили помітний слід у розвитку травматологічної служби Зборівщини», — йдеться у повідомленні Тернопільського осередку Асоціації ортопедів-травматологів України.

Колеги зазначають, що для них Зіновій Парацій залишиться людиною, яка своїми знаннями, досвідом і щоденною працею утверджувала найкращі традиції професії.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким, колегам та всім, хто знав Зіновія Володимировича.

Світла пам’ять.