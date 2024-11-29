Пелюстками квітів була встелена остання дорога Героя сучасності Петра Сухецького

У с. Застінка Великогаївської громади попрощалися із загиблим воїном. Рідні, жителі громади, духовенство, представники влади, колеги з роботи, друзі та просто знайомі віддали шану захиснику.

Чин похорону очолив отець-декан Михайло Піняга у співслужінні пароха о. Василя Собчука та священнослужителів Великобірківського деканату.

– Вістка про загибель сина та брата, дорога мамо та сестро, ранила Ваше серце, – звернувся до матері Олександри та рідної сестри Ірини у часі проповіді о. Ярослав Єфремов, – слово має дуже велику вагу: воно може наскрізь поранити серце. Воїн-Петро – це сила, яка захищала нас; він той, хто був нашою вірою і надією; він той, хто своє життя віддав за кожного з нас. Тому обов’язок наш перед родиною – бути поруч, берегти памʼять, словом чи ділом допомагати їм пережити цю важку та болючу втрату.

Похоронна процесія пройшла центральною вулицею села під супровід військового оркестру. Останню дорогу захисника встелили пелюстками квітів.

До слова, воїн Петро пішов захищати Україну у лютому цього року. Був майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів. Життя воїна обірвалося поблизу населеного пункту Багатир Волноваського району Донецької області.

Поховали Героя на кладовищі з усіма військовими почестями.

Щирі співчуття матері Олександрі, сестрі Ірині, дідусеві Роману та усій великій родині.

🇺🇦Вічна пам’ять Герою!